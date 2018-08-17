На территории РА днем17-го августа ожидается погода без осадков. 18-го августа, в вечерние часы, с 20-22 - в северных районах, 19-го - в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы - усиление ветра до 19-24 м/с.

С 17 августа температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а 19-го понизится на 4-6 градусов.

В городе Ереван

Днем 17-го ожидается погода без осадков, 18-го, в вечерние часы с 20-22 в отдельных частях города возможен, а 19 ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 18-23 м/с.