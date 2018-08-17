В Индонезии разрешили стрелять без предупреждения в поджигателей лесов

Военнослужащим индонезийской провинции Риау на острове Суматра разрешили стрелять без предупреждения в случае обнаружения поджигателей лесов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Априанто, такое решение было принято в связи с тем, что в случае возникновения лесных пожаров на территории провинции, огонь распространяется очень быстро.

"Около 99% пожаров в провинции Риау связаны с преднамеренными действиями безответственных людей", — отметил Априанто.

Как сообщает агентство, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти должны сделать все возможное, чтобы Азиатские игры, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Джакарте и Палембанге (центр провинции Южная Суматра), не были сорваны пожарами.