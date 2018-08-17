Чавушоглу: разногласия Анкары и Вашингтона можно легко разрешить

Кризис в турецко-американских отношениях можно легко преодолеть, но не при нынешней позиции администрации США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не хотим никаких проблем с Вашингтоном. Они могут быть легко урегулированы, но не при нынешнем подходе США. Они не понимают, кто является их настоящим другом", — сказал Чавушоглу журналистам.

Он сравнил проводимую США политику с ковбойскими фильмами. "Мы не играем в ковбойских фильмах. У двух больших стран отношения должны быть хорошими, им следует научиться уважать друг друга", — отметил турецкий министр.

Он вновь обвинил США в поставках вооружения силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.