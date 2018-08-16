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Феликс Меликян освобожден с должности директора Офиса реализации программ водного хозяйства

Феликс Меликян освобожден с должности директора Офиса реализации программ водного хозяйства

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Феликс Меликян освобожден с должности директора Офиса реализации программ водного хозяйства. Как сообщает Арменпресс, и.о. директора назначен Тигран Калантарян до проведения конкурса на вакантную должность.




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