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Президент Финляндии пожертвует на благотворительность подарки к юбилею

Президент Финляндии пожертвует на благотворительность подарки к юбилею

Президент Финляндии Саули Ниинистё, чьё 70-летие будет отмечаться 24 августа, проведёт этот день на работе, он выразил пожелание, чтобы все денежные средства, которые планируют потратить ему на подарки, были направлены в два благотворительных фонда, сообщает в четверг канцелярия главы государства.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, президент Саули Ниинистё отметит 70 лет 24 августа. Президент Ниинистё не празднует этот день, а проведет его на работе. Президент Ниинистё надеется, что возможные подарки будут направлены на благотворительность", — говорится в сообщении.

Президент выбрал два благотворительных фонда, куда можно направить средства. Это фонд поддержки молодых людей, подверженных риску маргинализации и фонд поддержки малоимущих граждан. В сообщении канцелярии приводятся банковские реквизиты данных организаций с просьбой помечать переводы специальной отметкой "Саули Ниинистё 70 лет".

 




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