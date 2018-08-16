Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали 460 человек
Число жертв землетрясения магнитудой 7, произошедшего 5 августа на острове Ломбок, достигло 460. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Индонезии, в результате стихийного бедствия пострадали 7,7 тыс. человек, были разрушены почти 72 тыс. жилых домов, сотни школ и десятки больниц. 417 тыс. жителей острова сейчас находятся во временных лагерях, опасаясь возвращаться домой из-за возможности новых землетрясений.
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