Не может основная сторона конфликта быть удалена или отстранена от стола переговоров: Ашот Гулян

Неучастие Арцаха в переговорах говорит о том, что Азербайджан не готов идти на урегулирование в вопросе карабахской проблемы. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель НС Арцаха Ашот Гулян.

«К сожалению, сейчас в переговорном процессе не лучшие времена. У нас – тупиковая ситуация, и трудно предугадать, какими дополнительными импульсами можно стимулировать переговорный процесс. Мы имеем 2 основные проблемы, одна из которых глубинная – очень давно в переговорном процессе нарушился формат. После 1997-1998 годов переговорный процесс нарушен тем, что Арцах в нем не участвует. После этого переговоры вообще изменили свою структуру, и если до этого они проходили путем активного диалога, то сейчас перешли в форму макоковской дипломатии, а именно – посредники навещают все стороны»,- сказал он.

Он выделил еще одну проблему, которая не способствует переговорам – Азербайджан каждый раз измышляет какие-то системы, в которых конфликт предстает как армяно-азербайджанский. «Под этим предлогом Азербайджан пытается обострять ситуацию на границах с Арменией. Все это является средствами, призванными оправдать те азербайджанские стереотипы, которыми они пытаются показать, якобы конфликт является армяно-азербайджанским. Думаю, что не может быть иного формата – кроме 3-стороннего, поскольку еще очень давно переговорный процесс подтвержден документально, и самым высоким уровнем был Будапештский саммит ОБСЕ»,- сказал он.

Он уверил, что есть документы, которые неоспоримо подтверждают участие Арцаха в переговорах. По словам Гуляна, из ответа Азербайджана на предложение об участии Арцаха в переговорах станет ясно – желает ли Азербайджан реального урегулирования, или же он поставил своей задачей отложить урегулирование проблемы. «Не может основная сторона конфликта быть удалена или отстранена от стола переговоров»,- подчеркнул председатель НС Арцаха Ашот Гулян.

Во время майской пресс-конференции в Арцахе премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что считает самым важным компонентом в урегулировании карабахской проблемы переговоры в правильном формате, в которых обязательно должен принимать участие и Арцах.