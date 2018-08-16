Белый дом: США сожалеют о мерах Турции в ответ на санкции

Администрация США сожалеет о мерах, предпринятых Турцией в отношении торговли с США. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов. Трансляция брифинга шла на сайте Белого дома.

"Эти меры вызывают сожаление, Турция движется в неверном направлении, - заявила она. - Наши меры в отношении Турции были приняты на основании соображений национальной безопасности".

На вопрос о том, будут ли отменены введенные США повышенные тарифы на сталь и алюминий из Турции в случае освобождения пастора Брансона, Сара Сандерс заявила, что они "отменены не будут, поскольку это - вопрос национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции - до 50% и 20% соответственно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и значительно повысил пошлины на некоторые товары из США.



