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В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошел сбой в электроснабжении

В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошел сбой в электроснабжении

В аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошло крупное отключение электричества. Как передает Арменпресс, об этом говорится в среду в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Twitter.

"Мы знаем о масштабном отключении электричества в аэропорту и расследуем причины. Системы резервного электроснабжения с помощью генераторов подают электричество в некоторые части аэропорта", - говорится в тексте. Как отмечается, авиасообщение восстановлено, однако оно осуществляется медленнее, чем обычно.

Как сообщила местная радиостанция, отключение электричества произошло в связи с возгоранием резервного генератора.

Пожарные быстро справились с огнем, сообщений о серьезном ущербе инфраструктуре аэропорта не поступало.

 




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