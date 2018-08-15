Выход в открытый в космос российских членов экипажа МКС — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в среду во время выхода в открытый космос запустят наноспутники и установят на МКС научное оборудование.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, расчетная продолжительность 45-й по счету плановой работы в открытом космосе составит 6 часов 10 минут.

Для Артемьева этот выход станет третьим, для Прокопьева - первым.