В японском зоопарке родилась панда

Самка большой панды по кличке Раухин в среду произвела на свет детеныша в японском зоопарке в городе Сирахама (префектура Вакаяма), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило руководство зоопарка, радостное событие несколько омрачено общим состоянием новорожденной самки: ее вес составил всего 75 граммов, а длина тела 15,5 см, что считается очень низкими показателями. Детеныша немедленно забрали в инкубатор для ухода. Для сравнения, родившаяся в Вакаяме в 2016 году панда Юихин весила 197 граммов.

"Сейчас мы даем ей молоко при помощи шприца, поскольку рот у нее очень маленький и она не может питаться материнским молоком. Мы очень внимательно следим за состоянием детеныша", - рассказал представитель зоопарка.

Отмечается, что возраст самца панды Эймэя, от которого было получено потомство, составляет 25 лет - около 70 лет по человеческим меркам, и эксперты удивлены его неожиданной плодовитостью. При этом Раухин тоже далеко не молода. Она родилась в Японии в 2000 году и за свои почти 18 лет жизни успела обзавестись обширным семейством.