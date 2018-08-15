Метро Лос-Анджелеса станет первым в США, где установят сканеры для досмотра

Метро Лос-Анджелеса станет первым в США, где установят сканеры, чтобы проверять пассажиров на наличие оружия и взрывчатых веществ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, транспортное управление округа Лос-Анджелес и управление транспортной безопасности тестировали несколько видов сканеров в течение года.

Сканеры, которые планируется установить, переносные, и будут работать, излучая волны, не замедляя потока людей в метро.

Представитель транспортного управления Брайан Хаас заявил, что сканеры могут обнаружить подозрительные предметы за девять метров, а их пропускная способность превышает 2 тысячи пассажиров в час.