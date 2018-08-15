Новосозданная Христианско-демократическая партия Армении готовится к выборам в парламент

Политолог Левон Ширинян создаеы новую партию. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он рассказал 15-го августа. Христианско-народная партия Армении будет создана в стране, и учредительное собрание запланировано на середину сентября.



"Мы решили закрепить результаты "бархатной" революции и создать партию, основанную на общехристианской морали и демократических ценностях.

Ширинян сообщил, что партия намерена содействовать политике кабинета Пашиняна, но во внеочередных выборах, по всей вероятности, будет участвовать отдельно. "Наша цель - решить политическую задачу. Если мы заслужим доверие народа, то пройдем в парламент, но если не пройдем, то подготовим новую культурную, идеологическую и политическую революцию", - заявил он.

Символом партии станет белый голубь, учредительное собрание запланировано на 15-е сентября.