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Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на «Google play»

Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на «Google play»

Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на  «Android Google Play». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

До сих пор они имели возможность размещать свои приложения на «Google play» бесплатно, и к ним имелся доступ во всем мире, однако продавать их по системе внутриаппликационных продаж (In-app purchase) с открытых в Армении программистских счетов (Developer account) они не могли, поскольку Армении в списке допущенных со стороны  Google стран не было. Местные компании были выбиждены открывать «Developer account» в иных странах и платить там налоги, затруднения возникали и при оплате,  поскольку «Google» переводил деньги именно в эти страны.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении вело переговоры с «Google» еще с прошлого года, и на прошлой неделе эти переговоры были успешно завершены. Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на  «Android Google Play».  Это существенно поможет отечествеенным программистам в их работе и получении результатов своего труда.


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