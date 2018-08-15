Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на «Google play»

Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на «Android Google Play». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

До сих пор они имели возможность размещать свои приложения на «Google play» бесплатно, и к ним имелся доступ во всем мире, однако продавать их по системе внутриаппликационных продаж (In-app purchase) с открытых в Армении программистских счетов (Developer account) они не могли, поскольку Армении в списке допущенных со стороны Google стран не было. Местные компании были выбиждены открывать «Developer account» в иных странах и платить там налоги, затруднения возникали и при оплате, поскольку «Google» переводил деньги именно в эти страны.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении вело переговоры с «Google» еще с прошлого года, и на прошлой неделе эти переговоры были успешно завершены. Отныне армянские программисты смогут размещать и продавать свои приложения на «Android Google Play». Это существенно поможет отечествеенным программистам в их работе и получении результатов своего труда.