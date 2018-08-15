Представители офиса Защитника прав человека Армении посетили ИТУ

Представители офиса Защитника прав человека Армении без предупреждения посетили ряд ИТУ МЮ Армении – на основании полученных жалоб, а также в рамках постоянного мониторинга. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

В ходе посещений состоялись беседы с заключенными с глазу на глаз, причем, часть из них утверждала, что они были осуждены несправедливо. Другие поднимали вопрос о неприменении к ним системы поощрений, что позволило бы им воспользоваться пеавом на УДО.

Представители офиса Защитника прав человека Армении свиделись с лицами, проводящими голодовку, проверили условия их содержания, защиты прав и пр.

Была изучена медицинская документация осужденных жалующихся на состояние здоровья. Обсуждался вопрос запрета на свидания. Этот вопрос особо важен, поскольку ограничение прав на свидания носит системный характер, и не соответствует международной практике в этом вопросе.