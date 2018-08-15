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Сеул попытается соединить дороги двух Корей до конца года

Сеул попытается соединить дороги двух Корей до конца года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что развитие межкорейских отношений будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и миру в регионе, оно не является дополнением к нормализации отношений между Северной Кореей и США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

объединение двух корейских государств важно для "выживания и развития", - сказал он, вступая на церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи из-под японского колониального господства.

"Хотя политически объединение может занять длительное время, установление мира между Югом и Севером, взаимные дружественные визиты, формирование совместного экономического сообщества будет означать для нас полное освобождение", - заявил глава государства.

Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея прилагает усилия к тому, чтобы до конца текущего года соединить свои железные и автомобильные дороги с северокорейскими.

 

 




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