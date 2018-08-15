Сеул попытается соединить дороги двух Корей до конца года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что развитие межкорейских отношений будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и миру в регионе, оно не является дополнением к нормализации отношений между Северной Кореей и США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

объединение двух корейских государств важно для "выживания и развития", - сказал он, вступая на церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи из-под японского колониального господства.

"Хотя политически объединение может занять длительное время, установление мира между Югом и Севером, взаимные дружественные визиты, формирование совместного экономического сообщества будет означать для нас полное освобождение", - заявил глава государства.

Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея прилагает усилия к тому, чтобы до конца текущего года соединить свои железные и автомобильные дороги с северокорейскими.