У партии «Гражданский договор» - новый пресс-секретарь: обязанности пресс-секретаря партии «Гражданский договор» будет исполнять Ваан Костанян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, решение об этом было принято сегодня на заседании правления партии «Гражданский договор».

Ваан Костанян – бывший руководитель офиса вице-премьера Арарата Мирзояна, который, после некоторого времени, освободился с этой должности по собственному заявлению.