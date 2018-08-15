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У партии «Гражданский договор» - новый пресс-секретарь

У партии «Гражданский договор» - новый пресс-секретарь

У партии «Гражданский договор» - новый пресс-секретарь: обязанности пресс-секретаря партии «Гражданский договор» будет исполнять Ваан Костанян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, решение об этом было принято сегодня на заседании правления партии «Гражданский договор».

Ваан Костанян – бывший руководитель офиса вице-премьера Арарата Мирзояна, который, после некоторого времени, освободился с этой должности по собственному заявлению.


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