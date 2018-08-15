СМИ: число погибших из-за обрушения моста в Генуе увеличилось до 38

Число жертв обрушения автомобильного моста близ Генуи составило 38 человек. Об этом в среду сообщает новостной телеканал Rai News 24, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его данным, девять из 15 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии. 10 человек считаются пропавшими без вести.



