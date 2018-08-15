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Европейские индексы - 14-08-18

Европейские индексы - 14-08-18

МОСКВА, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.50% и составил 12358.74 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.63% и составил 5412.32 пункта, британский FTSE снизился на 1.28% и составил 7642.45 пункта, а российский RTSI снизился на 3.42% и составил 1059.76 пункта.




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