Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Италии Джузеппе Конте в связи с гибелью людей в результате обрушения моста вблизи города Генуи. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании, в частности, говорится:

“В Армении с глубокой скорбью приняли весть об обрушении моста в Генуе, ставшим причиной многочисленных человеческих жертв.

Выражаю глубочайшее соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Италии, желаю родственникам жертв стойкости и силы духа, а раненым - скорейшего выздоровления”.