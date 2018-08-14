Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Италии Джузеппе Конте
21:52, 14 Август, 2018
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Италии Джузеппе Конте в связи с гибелью людей в результате обрушения моста вблизи города Генуи. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании, в частности, говорится:
“В Армении с глубокой скорбью приняли весть об обрушении моста в Генуе, ставшим причиной многочисленных человеческих жертв.
Выражаю глубочайшее соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Италии, желаю родственникам жертв стойкости и силы духа, а раненым - скорейшего выздоровления”.