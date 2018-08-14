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Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 30

Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 30

Число жертв в результате обрушения автомобильного моста в Генуе увеличилось до 30 человек. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

«Около 30 человек погибли, большое количество людей серьезно пострадали», — заявил агентству заместитель премьер-министра Италии МаттеоСальвини.

По его словам, точное число пока не сообщается.

В департаменте  гражданской обороны сообщают, что без вести пропало как  минимум 10 человек.




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