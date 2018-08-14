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Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году

Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году

Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году, потеряв более 70% за семь месяцев, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно данным аналитического портала CoinMarketCap, капитализация рынка во вторник сократилась до $191 млрд, что является минимумом с ноября прошлого года.

В январе объем рынка достигал пикового уровня в $814 млрд.

Биткойн, курс которого в декабре был близок к $20000, с этого момента потерял 70% стоимости.

 




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