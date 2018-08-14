В Таиланде стальная свая рухнула в паре сантиметрах от автомобиля

В одном из районов Бангкока сорвавшаяся с крана стальная конструкция весом в четыре тонны упала в нескольких сантиметрах от автомобиля. Момент попал на видеорегистратор машины, едущей сзади, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как автомобилю удается затормозить за мгновения до падения сваи. Из автомобиля выходят водитель и пассажир, женщине становится плохо, мужчина ее обнимает. К ним подходят растерянные рабочие.

Как отмечает Daily Mail, позже стало известно, что один из находившихся в машине людей получил травму и попал в больницу.