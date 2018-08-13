ССС считает незаконным решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна

Решение Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с Роберта Кочаряна незаконно. Об этом Арменпресс заявили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

«Решение Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с Роберта Кочаряна незаконно. Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. Надеемся, что прокуратура представит апелляционную жалобу», - отметили в ССС.

В пресс-службе Специальной следственной службы Армении также заявили, что сразу же по получении полного решения Апелляционного уголовного суда будет рассмотрен вопрос об обращении в Кассационный суд.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу.