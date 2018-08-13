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ССС считает незаконным решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна

ССС считает незаконным решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна

Решение  Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с  Роберта  Кочаряна незаконно. Об этом Арменпресс заявили в пресс-службе Специальной  следственной  службы Армении.

«Решение  Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с  Роберта  Кочаряна незаконно. Апелляционный уголовный суд  вышел за рамки своих полномочий. Надеемся, что прокуратура  представит апелляционную жалобу», - отметили в ССС.

В  пресс-службе Специальной  следственной  службы Армении также заявили, что сразу же по получении полного решения Апелляционного уголовного суда будет рассмотрен вопрос об обращении в Кассационный суд.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа  вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу.

 

 




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