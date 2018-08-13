Анкара хочет нормализовать отношения с США, заявил глава МИД Турции

Анкара выступает за нормализацию турецко-американских отношений, но давление Вашингтона на нее неприемлемо и не даст результатов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В последнее время наши отношения с США дошли до нежелательной точки. Они не сделали ни одного шага по FЕТО (организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого из США добивается Турция – ред.), хотя мы им передали все документы. Мы ждем, что отношения станут здоровыми. Угрозами и санкциями от Турции никто ничего не добьется. Мы за примирение, но при этом не должно быть давления, нужно сесть за стол переговоров и с уважением относиться друг к другу", — заявил Чавушоглу, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

Он обвинил руководство США в том, что его действия подрывают стратегическое партнерство и союзничество с Турцией. "Они пытаются решить свои внутриполитические проблемы за счет Турции ", — добавил Чавушоглу.