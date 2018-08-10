В Нью-Йорке представили смартфон Samsung Galaxy Note 9

Смартфон Samsung Galaxy Note 9 презентовали в Нью-Йорке на церемонии в Barclays Center. Представитель компании Дрю Блэкорд подчеркнул, что новинка имеет 6,4-дюймовый дисплей - самый большой из когда-либо использованных в линейке Note. Смартфон с операционной системой Android 8.1 Oreo оснащен стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой, и другими функциями, а также датчиком считывания отпечатка пальца на задней панели, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Блэкорда, смартфон имеет объем встроенной памяти 128 Гб или 512 Гб. За счет использования microCD на 512 Гб ее можно увеличить до 1 Тб.

Предварительные заказы на новую модель, по данным интернет-портала, начнут принимать с 10 августа, а с 24 августа телефон можно будет приобрести у крупнейших американских компаний мобильной связи. По данным информационного агентства Associated Press, цена новинки составит от $1 тыс. до $1,25 тыс. в зависимости от объема памяти.