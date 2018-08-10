"Это место будет сожжено": на юге Калифорнии арестован поджигатель лесов

На юге Калифорнии по подозрению в умышленном поджоге арестован 51-летний Форрест Гордон Кларк, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Именно его полиция считает виновником возгорания в горах южной Калифорнии. Этот очаг - один из трех эпицентров калифорнийских пожаров - получил название "Святой", потому что пламя на этом участке вздымается до небес, напоминая библейский огонь.

"Святой" уже уничтожил более 9,6 тыс. акров леса.

Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу и назвал крайне высокую сумму возможного залога - 1 млн долларов.

Как сообщали официальные лица округа Ориндж, Кларк отправил по электронной почте начальнику местной добровольной пожарной бригады письмо с угрозой. "Это место будет сожжено" - говорилось в имейле.

Власти говорят, что поджог, совершенный Кларком в понедельник, стал финалом его многолетнего спора с соседями.

Огонь уничтожил все 12 близлежащих домов, кроме дома самого Кларка.

Лесные пожары этого года стали самыми сильными в истории Калифорнии. Огонь будет бушевать по меньшей мере до первой недели сентября, заявила пожарная служба.