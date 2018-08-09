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СМИ: девять мигрантов утонули у побережья Турции

СМИ: девять мигрантов утонули у побережья Турции

По меньшей мере девять нелегальных мигрантов погибли при кораблекрушении у западного побережья Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, инцидент произошел в районе города Кушадасы провинции Айдын. Отмечается, что на борту судна находились 13 человек. Четверо из них были спасены.



 

 

 




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