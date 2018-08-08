Кандидатура Анаит Тарханян будет выдвинута на должность мэра Еревана

Кандидатура архитектора Анаит Тарханян будет выдвинута на должность мэра Еревана. Как передает Арменпресс, об этом АнаитТарханян написала в Facebook.

«Выражаю глубокую признательность коллегам по общественным организациям, сформированным инициативой «Ереванская общественность» и партии ГАЛА за выдвижение моей кандидатуры на должность мэра Еревана. Не пожалею усилий, чтобы оправдать ожидания и доверие –ваши и ереванцев», - написала она.

Мэр Еревана ТаронМаргарян подал в отставку 9 июля.

Согласно ст. 46 закона Армении “О местном самоуправлении в городе Ереване”, после образования вакансии на должность мэра в установленном для выборов мэра порядке проводятся внеочередные выборы мэра в установленный Советом срок, но не позднее чем в месячный срок.

По части 2 этой же статьи, во время внеочередных выборов право на выдвижение кандидатуры мэра принадлежит фракциям Совета.

Внеочередные выборы проводятся в порядке, установленном пунктами 4-6 статьи 44 данного закона. Голосование проводится бюллетенями для голосования, в которые включаются все выдвинутые кандидаты. Каждый член Совета имеет право одного голоса. Если выдвинут один кандидат, то последний избирается мэром, если поданные за него голоса больше числа голосов, поданных против него, и превышают 40 процентов от общего числа членов Совета.

Если выдвинут более чем один кандидат, то мэром избирается тот кандидат, который получает большинство голосов от общего числа членов Совета. Если один из выдвинутых кандидатов не получает большинства голосов от общего числа членов Совета, то между двумя кандидатами, получившими большинство голосов, проводится второй тур голосования. Если вследствие равенства голосов установление двух кандидатов, получивших большинство голосов, невозможно, то во втором туре участвуют также другие кандидаты, получившие равные голоса.

Во втором туре мэром избирается кандидат, получивший большинство голосов. В случае равенства голосов проводится дополнительное голосование с включением в бюллетень для голосования только лиц, получивших равные голоса. В случае равенства голосов по результатам дополнительного голосования преимущество отдается старшему по возрасту лицу.

Второй тур голосования и дополнительное голосование проводятся непосредственно после оглашения результатов основного голосования.

Согласно ст. 47, мэр вступает в свои полномочия на третий календарный день после своего избрания на заседании Совета, созванном силой закона, с принесением жителям Еревана присяги.