В Турции из-за дождей обрушились четыре моста

Обрушение четырех мостов, вызванное проливными дождями, произошло в районе города Унье провинции Орду на севере Турции, четыре человека получили ранения, как передает Арменпресс, об этом сообщил мэр города Ахмет Чамъяр в среду.

"У нас в деревнях рухнуло после ливней четыре моста, риск обрушения одного остается. Четыре человека с переломами из-за обрушения мостов доставлены в больницы, 165 человек с текстильной фабрики нуждаются в эвакуации. Информации о погибших пока нет. Спасательные команды с помощью вертолетов работают над эвакуацией", — сказал Чамъяр в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что движение на основной автотрассе на севере Турции, проложенной вдоль черноморского побережья, перекрыто в обе стороны "в порядке предосторожности".