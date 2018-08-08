Саакшвили прокомментировал политику Никола Пашиняна

Экс-президент Грузии Михаил Саакшвили прокомментировал ситуацию в Армении и политику Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», в интервью р/с «Эхо Москвы» он сказал, что Никол Пашинян все делает правильно. В частности, по вопросам об Армении он сказал следующее: «Он все правильно делает, но не меняет систему, и эта старая система перестанет выполнять приказы и будет работать против него. У него очень мало времени, чтобы консолидировать свою власть, и, с моей точки зрения, он зря не разогнал парламент, когда у него были все рычаги, и не собрал новых людей. Он не разогнал правоохранительную систему, пытается арестовывать Кочаряна, но старая правоохранительная система будет саботировать его решения», - сказал он, добавив, что сделать это никогда не поздно.

«Лучше пусть он учится на наших ошибках, не надо учиться на собственных ошибках, поскольку от его успеха зависит успех всех нас»,- сказал он.

Саакашвили назвал Пашиняна выдающимсв человеком и сказал, что бнужно ускорить реформы, пока в народе есть энергия, которую надо правильно ис;пользовать.