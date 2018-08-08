Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август

МЧС Армении приняло решение о запрете деятельности 12 газозаправочных станций

МЧС Армении приняло решение о запрете деятельности 12 газозаправочных станций

В связи с тем, что в последние годы увеличилось число несчастных случаев и взрывов на газозаправочных станциях (ԱԳԼՃԿ),  МЧС Армении провело анализ этих инцидентов, и выяснилось, что подобное, в основном, происходит из-за нарушений техники противопожарной безопасности и нарушений требований эксплуатационных норм. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Еще в июне министр ЧС Армении Грачья Ростомян приказал провести детальное изучение и инвентаризацию всех газозаправочных станций в Ереване и прекратить их деятельность в случае обнаружения нарушений.

Таким образом, в результате предпринятых мер, МЧС Армении приняло решение о запрете деятельности 12 газозаправочных станций в различных районах Еревана.

Некоторые из них уже провели работы по устранению недостатков. МЧС Армении продолжит тщательно контролировать работу газозаправочных станций.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации