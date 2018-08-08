В Apple заявили, что iPhone не записывает речь пользователей без их ведома

Руководство корпорации Apple заявило конгрессменам США, что смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома, компания также не позволяет делать это сторонним приложениям. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, Apple направила письмо в ответ на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США, которые требовали от компании прокомментировать появившееся ранее в СМИ утверждения о том, что ее гаджеты якобы записывают речь пользователей без их разрешения.

Опасения касались электронного голосового помощника Siri. Для того, чтобы воспользоваться им, пользователь должен произнести фразу "Привет, Siri".

Корпорация в письме конгрессменам также подтвердила, что ее смартфоны не собирают информацию о местонахождении пользователей в случае, если соответствующие функции отключены.