ABC: Анджелина Джоли попросила суд обязать Брэда Питта оплачивать воспитание их детей

Актриса Анджелина Джоли обратилась во вторник в Верховный суд Лос-Анджелеса с ходатайством о том, чтобы обязать актера Брэда Питта выплачивать достаточно средств на воспитание их совместных детей. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания ABC, сославшись на попавшее в ее распоряжение обращение адвоката Саманты Блей Деджин.

"Он [Питт] обязан оплачивать воспитание детей. Однако по состоянию дел на сегодня [Питт] с момента расставания не выплачивал полноценных средств на воспитание детей", - приводит телекомпания выдержки из ходатайства.

"В течение полутора лет [Питт] нерегулярно выполнял неформальную договоренность о детских расходах. Учитывая данное обстоятельство, она [Джоли] намерена подать запрос с целью получения ордера суда по обеспечению ухода за детьми", - говорится в документе. В нем не раскрывается, на какую именно сумму в месяц рассчитывает мать. Представители актера заявили ABC, что он неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.

Джоли и Питт расстались в сентябре 2016 года. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шесть детей, трое из которых являются приемными. Актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.