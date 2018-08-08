Обвиняемый по делу о захвате полка ППС Гагик Егиазарян освобожден в зале суда под гарантии депутатов НС Армении. Как передает «Арменпресс», мера пресечения в отношении Гагика Егиазаряна была изменена, и он освобожден прямо в зале судебного заседания.

Депутаты фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян, Шаке Исаян и Акоп Назарян предоставили личные гарантии в отношении подсудимого. Каждый из них выплатил суду по 500 тысяч драмов.

Сторона обвинения не возражала.