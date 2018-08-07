Telegraph: ученые считают, что продолжительный сон вредит здоровью человека

Продолжительный сон оказывает негативное влияние на здоровье человека. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования о влиянии сна на человеческий организм. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Ранее считалось, что постоянный недосып увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, способствует повышению артериального давления и набору лишнего веса. Однако последнее исследование, проведенное британскими специалистами из Килского университета в графстве Стаффордшир, опровергает данное утверждение. Результаты эксперимента, в котором приняло участие 3 млн человек, показали, что люди, спавшие в среднем по 10 часов в сутки, на 30% чаще умирали в более раннем возрасте, чем те, кто спали только по 7 часов. Кроме того, сон продолжительностью в 10 часов увеличивает вероятность инсульта на 56%, повышает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 49%, а от ишемической болезни сердца - на 44%.