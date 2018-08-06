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Wildside приглашает принять участие в съемках сериала Паоло Соррентино «Новый Папа»


Организация Wildside ищет армян, которые  согласятся сняться в  эпизодах телесериала Паоло Соррентино «Новый Папа» (TheNewPope). Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт МКФ «Золотой  абрикос»  в Facebook.

Обратиться могут  женщины  и мужчины  без возрастного ограничения, опыт работы  не обязателен.  Ныне организация  набирает фотографии заинтересовавшихся,  в  случае  отбора  кандидат будет приглашен на  собеседование. Съемки состоятся  в  Риме в ноябре 2018г. Для  заявки необходимо отправить фотографии по адресу  [email protected]

«Wildside обратился в  МКФ «Золотой  абрикос» с просьбой  распространить эту  информацию. МКФ  соберет фотографии и перешлет в  организацию Wildside, но не будет участвовать в  отборе. Нижеприведенный текст  основан на письме  Wildside, в  котором нет никакого упоминания  о количестве  и типе  фотографий. Мы  предлагаем выслать 4-5 фото, в том числе один портрет. Просим написать имя и фамилию и photosforTheNewPop.  С выбранными  участниками свяжутся представители  организации Wildside. Организация  не  занимается вопросами расходами на поездку и размещение».

Последний  срок отправки фото – 15 августа.

 Телесериал Паоло Соррентино «Новый Папа» - это продолжение нашумевшего сериала «Молодой Папа» - о 47-летнем кардинале Ленни Белардо, ставшем самым молодым в истории Папой  Римским  Пием XIII (не путать с антипапойПием XIII).

Согласно сайту imdb.com,  в  фильме будут играть ДжудЛоу, Джон Малкович, возможно – Шарон Стоун.




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