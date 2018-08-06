Wildside приглашает принять участие в съемках сериала Паоло Соррентино «Новый Папа»

Организация Wildside ищет армян, которые согласятся сняться в эпизодах телесериала Паоло Соррентино «Новый Папа» (TheNewPope). Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт МКФ «Золотой абрикос» в Facebook.

Обратиться могут женщины и мужчины без возрастного ограничения, опыт работы не обязателен. Ныне организация набирает фотографии заинтересовавшихся, в случае отбора кандидат будет приглашен на собеседование. Съемки состоятся в Риме в ноябре 2018г. Для заявки необходимо отправить фотографии по адресу [email protected].

«Wildside обратился в МКФ «Золотой абрикос» с просьбой распространить эту информацию. МКФ соберет фотографии и перешлет в организацию Wildside, но не будет участвовать в отборе. Нижеприведенный текст основан на письме Wildside, в котором нет никакого упоминания о количестве и типе фотографий. Мы предлагаем выслать 4-5 фото, в том числе один портрет. Просим написать имя и фамилию и photosforTheNewPop. С выбранными участниками свяжутся представители организации Wildside. Организация не занимается вопросами расходами на поездку и размещение».

Последний срок отправки фото – 15 августа.

Телесериал Паоло Соррентино «Новый Папа» - это продолжение нашумевшего сериала «Молодой Папа» - о 47-летнем кардинале Ленни Белардо, ставшем самым молодым в истории Папой Римским Пием XIII (не путать с антипапойПием XIII).

Согласно сайту imdb.com, в фильме будут играть ДжудЛоу, Джон Малкович, возможно – Шарон Стоун.