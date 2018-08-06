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Международный центр обучения за границей организует курсы для армянских студентов


Международный  центр  обучения  за границей  организует летние курсы для  студентов, представляющих Армению, по темам: бизнес, маркетинг и дизайн одежды. Семинары состоятся 13-19 августа  в  Дилижане.

Как  передает Арменпресс, темы  выбраны  по результатам опроса, проведенного среди 200 студентов крупных вузов  Армении. Цель проекта – помочь армянским студентам понять суть неформального образования и начать карьеру с помощью профессионалов, а  также дать возможность создать новые связи и расширить кругозор.




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