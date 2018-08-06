Международный центр обучения за границей организует курсы для армянских студентов

Международный центр обучения за границей организует летние курсы для студентов, представляющих Армению, по темам: бизнес, маркетинг и дизайн одежды. Семинары состоятся 13-19 августа в Дилижане.

Как передает Арменпресс, темы выбраны по результатам опроса, проведенного среди 200 студентов крупных вузов Армении. Цель проекта – помочь армянским студентам понять суть неформального образования и начать карьеру с помощью профессионалов, а также дать возможность создать новые связи и расширить кругозор.