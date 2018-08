"Миссия невыполнима" сохранила лидерство в кинопрокате США

Фильм "Миссия невыполнима: Последствия" (Mission: Impossible - Fallout) с Томом Крузом в главной роли сохранила вторую неделю подряд лидерство в кинопрокате США по размерам кассовых сборов. За минувшую неделю кинотеатры продали билетов на приключенческий боевик кинокомпании Paramount Pictures на сумму в $35 млн. Таким образом, общие кассовые сборы ленты достигли в Северной Америке $124,4 млн, а всемирные - $329 млн при производственных затратах в $178 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Коммерческий успех шестого фильма франшизы "Миссия невыполнима" позволил ей перейти в США рубеж доходов от продаж в $1 млрд. Более того, на минувшей неделе, согласно подсчетам портала The Numbers, всемирные кассовые сборы от лент франшизы превысили $3 млрд, составив $3,016 млрд.

Между тем картина продолжит приносить доходы, так как в Китае фильм выходит на экраны 31 августа.

На второй позиции по размерам кассовых сборов на минувшей неделе оказался игровой фильм "Кристофер Робин" (Christopher Robin), основанный на книгах Алана Милна о Винни-Пухе. Лента кинокомпании Walt Disney Pictures собрала за свою дебютную неделю $25 млн, что представляет собой нижний порог прогнозов маркетологов.

На третьей строчке недельного рейтинга находится также дебютная картина - комедия "Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me) с $12,3 млн. В комедии снялась в главной роли актриса Мила Кунис. Фильм, одним из продюсеров и дистрибьюторов которой выступает кинокомпания Lionsgate, получил от издания Rotten Tomatoes лишь 38% симпатий.

На четвертой строчке рейтинга находится идущая в кинопрокате США третью неделю музыкальная комедия "Mamma Mia! 2" (Mamma Mia! Here We Go Again) киностудии Universal Pictures. Ее кассовые сборы составили за минувшие семь дней сумму в $9 млн.