Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"США собираются ужесточить санкции", - сказал дипломат журналистам на борту самолета по возвращении из азиатского турне.

Он отметил, что санкции являются ответом иранскому руководству за "злонамеренные действия", и что ответственность за пагубный эффект от санкций ложится на иранское правительство.

"Иранский народ недоволен не американцами, а собственными руководителями", - сказал Помпео, и добавил: "Это просто неудовлетворенность иранского народа своим правительством. Президент (США Дональд Трамп - ИФ) очень четко дал понять, что народ Ирана должен иметь более серьезное право голоса в вопросе о том, кто будет им руководить".

В понедельник истекает срок, за который США должны восстановить первую часть санкций против Ирана.

Ранее директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук заявлял, что эти санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

Санкции США против Тегерана будут распространяться также на компании третьих стран, которые продолжат поддерживать деловые отношения с Ираном.