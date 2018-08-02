Более 500 тыс. британцев подписали петицию в поддержку нового референдума по Brexit

Более 500 тыс. человек подписали петицию в поддержку проведения в Великобритании нового референдума по вопросу Brexit, который позволил бы гражданам страны выступить с решающим словом в отношении любого из заключенных с Евросоюзом соглашений о дальнейшем сотрудничестве. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета The Independent, которая ранее выступила инициатором сбора подписей.

Поддержавшая петицию бывший министр образования Джастин Грининг заявила, что многие депутаты парламента и ряд высокопоставленных членов кабмина согласны с тем, что новое голосование может быть единственным способом для выхода из тупика Brexit. The Independent подчеркивает, что ее кампанию поддержали бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007 годы), лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл и бывший генеральный прокурор Доминик Грив.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла идею проведения общенародного голосования по итоговой сделке между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit. "Я не сделаю этого, потому что британский народ уже проголосовал. Этот парламент дал людям право проголосовать, а они сделали свой выбор. И они хотят, чтобы их правительство осуществило бы их выбор на практике", - сказала Мэй.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Год спустя между Лондоном и Брюсселем начались официальные переговоры по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.





