Асад: сирийская армия идет от победы к победе в войне с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад заявил, что верит в способность сирийских офицеров и солдат одержать окончательную победу над бандами террористов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Благодаря героизму защитников родины Сирия превратилась в неприступную крепость, которой не смогли овладеть орды террористов, поддерживаемые из-за рубежа", - отметил Асад опубликованном в военном журнале "Джейш аш-Шааб" послании вооруженным силам республики по случаю 73-й годовщины создания национальной армии.

"На протяжении семи с половиной лет сирийские военнослужащие шли от победы к победе, вернув безопасность и стабильность в большинство районов страны: от Хомса, Пальмиры, Алеппо, Каламуна до Дейр-эз-Зора и Восточной Гуты", - указал президент. По его словам, сирийская армия доказала всему миру, что является "школой мужества, патриотизма и самопожертвования".

"Момент окончательной победы в войне с терроризмом приближается, сирийские бойцы громят остатки бандформирований и подтверждают свою решимость очистить от этой нечисти каждую пядь родной земли", - отметил Асад.

Как сообщает агентство САНА, в городах Сирии проходят массовые мероприятия в поддержку национальной армии. Их участники вспоминают погибших героев и возлагают цветы к их могилам, представители общественности посещают семьи инвалидов войны и приносят в их дома праздничные угощения.



