Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проводит консультации с премьер-министром Мамукой Бахтадзе по назначению даты проведения очередных президентских выборов, сообщает во вторник администрация президента Грузии.



Как сообщает "Первый канал" со ссылкой на президентские и правительственные источники, президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября. Официально об этом президент объявит на специальном брифинге в самое ближайшее время.



Согласно Избирательному кодексу, предвыборная кампания в Грузии стартует сразу же после официального назначения даты президентских выборов. При этом несколько кандидатов в президенты от оппозиции начали предвыборную президентскую кампанию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Правящая партия "Грузинская мечта" еще не назвала своего кандидата на выборах.



Г.Маргвелашвили ранее заявлял, что не исключает своего участия в качестве кандидата в предстоящих президентских выборах.