Роухани: Иран не стремится к напряженности в регионе, но не откажется от экспорта нефти

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не станет усиливать напряженность в регионе, но оставляет за собой право экспортировать нефть. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении Роухани, размещенном во вторник на официальном сайте президента Ирана.

"Исламская Республика никогда не стремилась к напряженности в регионе и не желает создавать проблемы в международных акваториях [через которые осуществляются поставки углеводородов], однако не откажется от своего права на экспорт нефти", - сказал Роухани.