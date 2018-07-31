СМИ: сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанах

Вся линия разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах находится под контролем сирийских военных. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Manar. По ее информации, сирийская сторона обеспечивает безопасность вдоль всей линии разъединения от пограничного с Ливаном района Шебаа до пункта Маарая на стыке оккупированной части Голан с территорией Иордании.

Сирийский военный источник заявил телеканал, что присутствию вооруженных группировок у границы демилитаризованной зоны положен конец, и ситуация вернулась к статус-кво, которое существовало до захвата пограничных селений боевиками.

По сведениям газеты Al-Watan, Силы ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск (СООННР) уже в августе возобновят свою миротворческую миссию в этом районе.