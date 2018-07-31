В честь президента Италии Серджио Маттареллы от имени президента Армена Саркисяна дан государственный обед

В честь находящегося в Армении с государственным визитом президента Италии Серджио Маттареллы и госпожи Лауры Маттареллы сегодня вечером в резиденции президента Республики от имени президента Армена Саркисяна и госпожи Нунэ Саркисян дан государственный обед. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла выступили с взаимными тостами, в которых говорили о многовековой армяно-итальянской дружбе, о сформированных за прошедшие 25 лет после установления дипломатических отношений прочных межгосударственных отношениях и перспективах их развития, о вопросах армяно-итальянской двусторонней повестки, включающих самые разные сферы.

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Тост президента Армена Саркисяна во время официального ужина в честь

президента Италии Серджио Маттареллы



Многоуважаемый господин Президент,

Многоуважаемый премьер-министр Республики Армения,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Дамы и господа,



Для нас большая честь принимать в Армении президента Итальянской Республики Серджио Маттареллу и возглавляемую им делегацию.



Я уже имел возможность обсудить с моим итальянским коллегой ход развития и перспективы армяно-итальянских отношений. Мы серьёзно заинтересованы продолжать сотрудничество – также новыми направлениями и программами дополнить повестку нашего политического диалога.



В прошлом году мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Думаю, утверждённое между нашими странами взаимное доверие является мощным импульсом для расширения наших связей в экономике, торговле, культуре, науке, образовании и других сферах.



Нас разделяет только пространство, между тем у нас много общего, что нас объединяет.



Лично я очень привязан к Италии. В своё время я преподавал в университете Болоньи, жил и читал доклады в научном центре Эриче на Сицилии. В Риме я часто посещал древний армянский квартал, находящийся между Пьяцца Барберини и Виа Венетто, с его Левоновской гимназией, а также Вилла Абамелик, церковь Святого Власа.



Действительно, путешествуя по Италии любой армянин чувствует что-то родное, везде встречаешь свидетельства древней дружбы наших народов. Армения на разных этапах истории была союзником или являлась частью мощной Римской Империи, в Средние века Киликийская Армения находилась в тесных политических и торговых связях с Италией, армяне и генуэзцы в 14-15 веках вместе властвовали в Феодосии в Крыму.



Кстати, господин Президент, титул королевского дома Киликийской Армении до сих пор принадлежит семье Савойя.



Для армянских верующих христиан большую ценность имеет тот факт, что первый католикос Армянской церкви Святой Григорий Просветитель пришёл из Рима, пришёл из Константинополя, но его мощи хранятся также в Италии, в церквях Неаполя и Нардо, носящих имя Сан Грегорио Армено.



В новые времена одним из важнейших центров пробуждения армянской культуры был Венецианский остров Святого Лазаря, где действующая почти три столетия Конгрегация Мхитаристов, как крупный армяноведческий центр, внесла свой неоценимый вклад в дело армянского и общемирового знания и обогащения культурной сокровищницы. Армянская Венеция со своим армянским кварталом, дворцами, гимназией Мурад Рафаелян, церквями и сегодня является предметом общей гордости нас и итальянцев. Сегодня мы гордимся и с гордостью вспоминаем наше прошлое, но также с большим ожиданием смотрим в будущее.



Уважаемые гости,



Сегодняшняя демократическая новая Армения ведёт уравновешенную и надёжную международную политику. На этом пути мы полагаемся на помощь наших партнёров. Италия принадлежит к числу лучших наших друзей, и мы сделаем всё возможное, чтобы ещё более сблизить наши отношения, сделать их ещё более тёплыми и ещё более взаимовыгодными. Армения и Италия обладают большими возможностями для развития связей в экономике, бизнесе, образовании, культуре и других сферах.



24 ноября 2017 года Армения и Евросоюз подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Тем самым Армения, которая всегда была неотъемлемой частью Европы, ещё больше углубила свои партнёрские отношения с европейской семьёй и, в частности, с Италией.

Развитию армяно-итальянского сотрудничества способствует также армянская община Италии. Многочисленные представители этой общины – пережившие и потомки тех, кто пережил, Геноцид армян 1915 года.



Итальянский национальный герой Джузеппе Гарибальди так сказал: «Я настаиваю, что люди имеют право управлять своей собственной судьбой и, конечно, всегда должны позволять также другим управлять своими судьбами». Мы, армяне, полностью разделяем эту точку зрения. В этом весь смысл справедливой борьбы народа Арцаха – Нагорного Карабаха: управлять собственной судьбой.



Уважаемые друзья,



Предлагаю поднять бокалы за благоденствие наших народов и их мирное будущее, за искреннюю армяно-итальянскую дружбу и лично за президента Италии господина Маттареллу».

По приглашению президента Республики Армена Саркисяна с двухдневным государственным визитом в Республику Армения прибыл президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла с дочерью Лаурой Маттареллой.

В составе возглавляемой президентом Маттареллой делегации министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланеси, другие официальные лица.

В резиденции президента Республики сегодня состоялась официальная церемония встречи прибывшего в Армению с государственным визитом президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.

В резиденции президента Республики состоялась встреча президентов Армении и Италии, в которой принимали участие министры иностранных дел двух стран.

Президент Армен Саркисян, приветствуя президента Италии Серджио Маттареллу отметил, что его визит является историческим, так как это первый визит президента Итальянской Республики в нашу страну.



Подчеркнув, что в основе армяно-итальянских отношений заложены тесные исторические контакты двух древних народов и берущие начало из одного истока системы ценностей, Армен Саркисян сказал, что после обретения Арменией независимости за прошедшую четверть века армяно-итальянские межгосударственные отношения развивались в духе партнёрства и взаимного доверия.



Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла обменялись мнениями по поводу широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества, отметили, что многоплановые отношения двух стран имеют большой потенциал развития и благодаря общим усилиям их можно будет поднять на новый качественный уровень

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В конце встречи президент Республики Армен Саркисян наградил президента Итальянской Республики Серджио Маттареллу Орденом Почёта за значительный вклад в дело укрепления и развития межгосударственных отношений между Республикой Армения и Итальянской Республикой.

Президенты Республики Армения и Итальянской Республики Армен Саркисян и Серджио Маттарелла подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.



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Заявление президента Армена Саркисяна

Многоуважаемый господин президент Маттарелла,Дамы и господа,Уважаемые коллеги,Ещё раз сердечно приветствую вас в Ереване, в Республике Армении.С удовлетворением хочу отметить, что наша беседа с президентом Маттареллой протекала в тёплой атмосфере. У нас состоялось содержательное обсуждение широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества.Мы подтвердили свою приверженность к укреплению межгосударственных отношений.Согласились, что нужно прилагать дополнительные усилия для придания нового динамичного развития армяно-итальянскому взаимодействию, как в двустороннем формате, так и на международных аренах, в том числе и в рамках партнёрства Армения – Евросоюз.Мы констатировали, что Италия, являясь в текущем году также страной-сопредседателем ОБСЕ, продолжит содействовать единственному занимающемуся урегулированием Нагорно-Карабахской проблемы международному формату – сопредседательству Минской группы ОБСЕ.Мы коснулись также партнёрства Армения-Евросоюз. Это ещё одно направление, где есть большие перспективы углубления армяно-итальянских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия также вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве.В контексте стабильного развития двустороннего сотрудничества мы подчеркнули также важность полноценного использования существующего между двумя странами договорно-правового поля, которое включает в себя более трёх десятков правовых документов.Мы констатировали необходимость расширения и углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность человеческих контактов.Придавая большое значение вопросу сохранения культурного наследия, наше сотрудничество получит ещё больший размах, благодаря завтра открывающемуся в Ереване Армяно-итальянскому центру сохранения культурного наследия.Я уверен, что государственный визит господина Президента создаст прочные основы для того, чтобы поднять на новый уровень армяно-итальянский политический диалог и многоплановое сотрудничество.Спасибо».