Предупреждение, штраф: Полиция и областные структуры будут обращать особое внимание на сброс мусора в неположенных местах

Состоялось обсуждение, посвященное проблемам мусорных свалок и сбросу мусора в неположенных местах, с участием представителей областных структур и полиции Армении. В беседе с «Арменпресс» начальник управления политики территориальных инвестиций и развития инфраструктур Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян сказала, что закон о штрафах за сброс мусора в неположенных местах вступил в силу 26-го июня сего года.

«Сейчас идет обсуждение, посвященное проблемам мусорных свалок и сбросу мусора в неположенных местах, с участием представителей областных структур и полиции Армении. Обсуждается применение штрафов - в случае необходимости, положения закона были конкретизированы, и размеры штрафов зависят от места сброса мусора, его объема, вида и пр.

Штрафы начинаются с 15 тысяч драмов, причем, сначала последует предупреждение, однако опыт показывает действенность денежных санкций»,- сказала она.

По ее словам, в прошлом году проводилась работа по инвентаризации свалок. Как выяснилось, в Армении нет свалок, соответствующих мировым стандартам. «На учет взяты 2031 свалки. По сей день общины закрыли 1645 из них, с учетом их близости к населенным пунктам, свалки укрупнили и благоустроили»,- рассказала она.

Сейчас обсуждаются стратегические направления мусоросбора в Армении, и вважно определиться – нужны ли свалки, или же следует развивать обработку мусора. По словам начальника управления политики территориальных инвестиций и развития инфраструктур Министерства территориального управления и развития Армении Наринэ Аветян, свалки, по всей видимости, все же будут, в 2016 году было решено сохранить и благоустроить 10 свалок во всей республике, далеко от населенных пунктов, с сохранением санитарных норм.

Сейчас есть 2 такие программы – свалки в Нубарашене и Раздане.

«Сейчас есть интерес к переработке мусора, и наличие современных свалок позволит инвесторам оценить их потенциал, а спрос на переработку мусора в Армении есть»,- сказала она,

До этого, по ее словам, надо работать с населением, сформировать культуру сортировки мусора.