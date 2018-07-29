Очередное проявление нарушения Женевской конвенции со стороны Азербайджана — мнение политолога

Ситуация вокруг гражданина РА, жителя приграничного села Бердаван Карена Казаряна, взятого в плен азербайджанской стороной около двух недель назад, остается весьма неопределенной. В первого же дня Азербайджан всеми силами пытается представить Казаряна как «армянского диверсанта». Опровергая эту дезинформация, армянская сторона представила обоснованные факты о том, что Казарян – житель села Бердаван, он не служит и никогда не служил в ВС РА. Более того, у него есть проблемы со здоровьем, и с 2013г. он стоит на учете в соответствующем медицинском учреждении. Все эти сведения представлены сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В связи с пленением Казаряна достаточно тревожащим является то, что власти Азербайджана уже две недели всячески препятствуют посещению его представителями МККК, что, по сути, является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Согласно статье 106 Женевской конвенции, интернированное гражданское лицо не позже недели с момента ареста должен получить возможность известить семью о своем задержании и состоянии здоровья. Информация должна быть сообщена как можно раньше, и ее предоставление не может быть задержано никоим образом. С момента пленения Каазряна прошло около 2 недель, однако азербайджанская сторона не сообщает ни о месте его нахождения, ни о состоянии его здоровья.

Если Баку игнорирует это положение Женевской конвенции, настаивая на ложном тезисе «диверсант», то даже для военнопленных в женевской конвенции прописаны положения, которые также не соблюдаются. Согласно статье 106 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, каждый военнопленный, с момента взятия его в плен или самое позднее через неделю после его прибытия в лагерь … должен получить возможность послать своей семье карточку … с сообщением о взятии в плен, о состоянии своего здоровья и с указанием своего адреса.

По сути, ситуация с Кареном Казаряном – это очередное проявление грубейшего нарушения Женевской конвенции со стороны Азербайджана, что должно быть удостоено соответствующей оценки со стороны МГ ОБСЕ и международных правозащитных органов. Примечательно, что ЗПЧ Армении уже обратился в международные структуры по правам человека с просьбой предоставить информацию о местонахождении, физическом состоянии и возвращении Казаряна.

Безразличие и неравноценное отношение международной общественности может привести к очередной трагедии, а таких прецедентов немало. Достаточно вспомнить подвергнутого пыткам в Азербайджане и убитого Манвела Сарибекяна, Карена Петросяна, убитого с особой жестокостью, умершего после возвращения из плена 77-летнего Мамикона Хачояна и др. все эти люди стали жертвами армянофобской политики руководства Азербайджана и равнодушия международной общественности.

Нарек Минасян

политолог