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Ломать стереотипы, открывать то, чего другие не замечали — «Севан Стартап Саммит 2018» подвел итоги


Подведены  итоги «Севан Стартап Саммита 2018», известны авторы трех лучших стартапов. Как  передает Арменпресс, президент Армении Армен Саркисян с супругой Нуне  Саркисян вечером 28 июля принял участие  в  церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018». Они осмотрели лагерь, ознакомились с его жизнью, сфотографировались с участниками, прибывшими на  «Севан Стартап Саммит 2018» из разных стран. Вечером состоялась задушевная встреча  у  костра. 

На вопрос, как  стать президентом, Армен Саркисян пошутил, перечислив оконченные им учебные заведения  и профессиональный опыт. «Вот дорожная карта  самого легкого пути к  президентству», - сказал он. А молодым он посоветовал: «Мечтайте смело. Когда у  нас есть мечта, мы намечаем планы и упорным трудом достигаем цели, осуществляя свою мечту. Ломайте  стереотипы, открывайте то, чего никто не замечал. Будьте  свободны в своих мыслях и представлениях, творите и не бойтесь ничего. Помните: если будуте  верить себе и двигаться к  цели, вы станете тем, кем мечтаете», - сказал президент, призвав участников саммита почаще  приезжать в  Армению. 

«Проект «Севан Стартап Саммит 2018» можно считать удавшимся, поскольку нам наконец удалось собрать вместе  представителей стран с самыми развитыми стартап-экосистемами. Благодарю всех ща участие. Уверен, что наше  сотрудничество продолжится», - сказал директор «Севан Стартап Саммит 2018» Ваагн Рафян.

Гендиректор компании «Билайн» - генерального  партнера  саммита, Андрей  Пятахин  отметил, что собрались очень сильные  команды. «Выход саммита  на  международную арену  может стать весьма  полезным для  армянских стартапов и значительно усовершенствует стартап-экосистему  Армении. А это и есть наша основная  цель  с точки зрения  корпоративной ответственности, и потому  мы  задействовали наш инкубатор и содействуем таким мероприятиям, как саммит. Очень рад, что что одним из лучших стартапов  этого саммита  станет в  качестве  награды  станет резидент нашего инкубатора», - сказал Пятахин. 

В формате  палаточного лагеря «Севан Стартап Саммит 2018» проводится 22-29 июля и направлен на установление связей  между  инвесторами  и открытия  новых путей  сотрудничества. В  этом году на мероприятие  собрались 1000 предпринимателей со всего мира, в том числе 120 стартап-команд, инвесторов, представителей венчурных фондов, менторов, бизнес-экспертов.

 

 

 

 

 




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