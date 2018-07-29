Ломать стереотипы, открывать то, чего другие не замечали — «Севан Стартап Саммит 2018» подвел итоги

Подведены итоги «Севан Стартап Саммита 2018», известны авторы трех лучших стартапов. Как передает Арменпресс, президент Армении Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян вечером 28 июля принял участие в церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018». Они осмотрели лагерь, ознакомились с его жизнью, сфотографировались с участниками, прибывшими на «Севан Стартап Саммит 2018» из разных стран. Вечером состоялась задушевная встреча у костра.

На вопрос, как стать президентом, Армен Саркисян пошутил, перечислив оконченные им учебные заведения и профессиональный опыт. «Вот дорожная карта самого легкого пути к президентству», - сказал он. А молодым он посоветовал: «Мечтайте смело. Когда у нас есть мечта, мы намечаем планы и упорным трудом достигаем цели, осуществляя свою мечту. Ломайте стереотипы, открывайте то, чего никто не замечал. Будьте свободны в своих мыслях и представлениях, творите и не бойтесь ничего. Помните: если будуте верить себе и двигаться к цели, вы станете тем, кем мечтаете», - сказал президент, призвав участников саммита почаще приезжать в Армению.

«Проект «Севан Стартап Саммит 2018» можно считать удавшимся, поскольку нам наконец удалось собрать вместе представителей стран с самыми развитыми стартап-экосистемами. Благодарю всех ща участие. Уверен, что наше сотрудничество продолжится», - сказал директор «Севан Стартап Саммит 2018» Ваагн Рафян.

Гендиректор компании «Билайн» - генерального партнера саммита, Андрей Пятахин отметил, что собрались очень сильные команды. «Выход саммита на международную арену может стать весьма полезным для армянских стартапов и значительно усовершенствует стартап-экосистему Армении. А это и есть наша основная цель с точки зрения корпоративной ответственности, и потому мы задействовали наш инкубатор и содействуем таким мероприятиям, как саммит. Очень рад, что что одним из лучших стартапов этого саммита станет в качестве награды станет резидент нашего инкубатора», - сказал Пятахин.

В формате палаточного лагеря «Севан Стартап Саммит 2018» проводится 22-29 июля и направлен на установление связей между инвесторами и открытия новых путей сотрудничества. В этом году на мероприятие собрались 1000 предпринимателей со всего мира, в том числе 120 стартап-команд, инвесторов, представителей венчурных фондов, менторов, бизнес-экспертов.