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Впервые в Армении пройдет международный конкурс «Солдат содружества»


В  Армении впервые  пройдет 4-й международный конкурс военнослужащих «Солдатсодружества» в  рамках Международных армейских игр. Церемония  открытия состоялась 28 июля в военном училище  им. Монте  Мелконяна в городе Дилижан.Участников приветствовал замминистра  обороны  РА ГабриелБалаян.

«В этом году участие в конкурсе «Солдат содружества» на территории  соорганизатора конкурса Армении принимают команды  7 стран. Уверен, что участники покажут свои умения  и профессионализм», - сказал Балаян.

В конкурсе принимают команды из Армении, Белоруссии, Казахстана, Ирана, Греции и России.

Программа состязаний,проходящая с 28 июля по 4 августа, включает в себя военно-спортивные игры «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал», стрельбе - «Снайпер», интеллектуальный тур по знанию военной истории «Эрудит», литературно-художественный «Кавалер» и «Сударыня».

В  беседе  с Арменпресс ГабриелБалаян отметил, что организация  этих игр направлена  на  повышение  международной  роли Армении.

«Армения  предстает миру в  новом качестве.  Мы  расширяем географию игр  - в  плане  участников. В определенном смысле  Армения становится региональным центром», - сказал он.

5 туров  конкурса  «Солдатсодружества» состоятся в  Ереване, Дилижане и Иджеване.

 




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