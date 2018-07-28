Впервые в Армении пройдет международный конкурс «Солдат содружества»

В Армении впервые пройдет 4-й международный конкурс военнослужащих «Солдатсодружества» в рамках Международных армейских игр. Церемония открытия состоялась 28 июля в военном училище им. Монте Мелконяна в городе Дилижан.Участников приветствовал замминистра обороны РА ГабриелБалаян.

«В этом году участие в конкурсе «Солдат содружества» на территории соорганизатора конкурса Армении принимают команды 7 стран. Уверен, что участники покажут свои умения и профессионализм», - сказал Балаян.

В конкурсе принимают команды из Армении, Белоруссии, Казахстана, Ирана, Греции и России.

Программа состязаний,проходящая с 28 июля по 4 августа, включает в себя военно-спортивные игры «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал», стрельбе - «Снайпер», интеллектуальный тур по знанию военной истории «Эрудит», литературно-художественный «Кавалер» и «Сударыня».

В беседе с Арменпресс ГабриелБалаян отметил, что организация этих игр направлена на повышение международной роли Армении.

«Армения предстает миру в новом качестве. Мы расширяем географию игр - в плане участников. В определенном смысле Армения становится региональным центром», - сказал он.

5 туров конкурса «Солдатсодружества» состоятся в Ереване, Дилижане и Иджеване.